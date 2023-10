Salone Giustizia, Galletti: più confronto avvocatura e imprese

Roma, 26 ott. (askanews) - Antonino Galletti, delegato Lazio CNF, si è soffermato a margine del panel Avvocatura per lo sviluppo delle imprese del Salone della Giustizia, sull'importanza di occuparsi in maniera approfondita sul rapporto tra l'avvocatura e il mondo delle imprese.

"Nella mia esperienza - ha spiegato - sia come presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma sia in quella attuale da consigliere nazionale forense, ho potuto verificare come spesso ci sia una distanza tra questi mondi e difficoltà di dialogo. Invece è opportuno che soprattutto all'inizio della professione per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale ci si orienti verso quei settori nevralgici che poi possono offrire delle possibilità di lavoro".