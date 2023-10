Salmo e Noyz Narcos il loro album collaborativo CVLT

Milano, 10 ott. (askanews) - Salmo e Noyz Narcos, pilastri del rap italiano, annunciano CVLT, il loro album collaborativo, con un corto speciale, scritto e diretto dal maestro del brivido Dario Argento, pubblicato in esclusiva su Prime Video.

L'album è da oggi disponibile in preorder.

Prodotto da Think Cattleya e Maestro, il cortometraggio vede Dario Argento, indiscussa icona del cinema, alla scrittura e alla regia - affiancato dal duo YouNuts! -, nonché attore di un vero e proprio racconto horror in cui Salmo e Noyz Narcos sono i protagonisti. Accolti a notte fonda dal regista in una villa spettrale abitata da inquietanti individui e oggetti di scena sinistri che richiamano i grandi capolavori di Argento, i due rapper si renderanno presto conto di essere caduti in una trappola che non lascerà loro scampo.

Salmo e Noyz Narcos propongono la loro nuova collaborazione musicale omaggiando il genere e uno dei suoi più grandi esponenti, il maestro Dario Argento.

Da sempre avvezzi a scardinare i connotati della scena - ognuno a modo loro -, con l'album CVLT, Salmo e Noyz Narcos formano un'alleanza di fuoco, in cui le loro differenze e affinità si mescolano, dando vita a un progetto che onora gli stili di entrambi e allo stesso tempo lascia spazio alla sperimentazione.

CVLT è un manifesto del talento cristallino di due leggende viventi del rap italiano.