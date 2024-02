Salario minimo, Conte: politica punti a qualità del lavoro

Roma, 28 feb. (askanews) - Il lavoro "deve essere un tema unitario": lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, arrivando a palazzo Giustiniani per prendere parte a un convegno sul tema del salario minimo. "Abbiamo auspicato - ha aggiunto - quando abbiamo fatto il progetto sul salario minimo, che fosse un tema unitario, anche condiviso dalle forze di maggioranza, che si sono dimostrate assolutamente sorde, invece, al lavoro sottopagato".

A giudizio dell'ex presidente del Consiglio "la classe politica intera non deve offrire la prospettiva di maggiore precarizzazione, lavori ormai per la maggior parte a tempo determinato, su chiamata, prospettive di lavoro stagionali soltanto: dobbiamo offrire qualità e lavorare per la qualità del lavoro, contratti a tempo indeterminato e che non siano sottopagati".