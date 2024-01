Salamone (Asi): la missione Ax-3 sottolinea il cambiamento del settore spaziale

Roma, 30 gen. (askanews) - "La missione Ax-3 di Axiom Space che è in corso in questi giorni sulla Stazione Spaziale, vede una collaborazione pubblico-privata e sottolinea come il settore stia profondamente cambiando. Agli attori pubblici che in questi anni hanno abitato e hanno, in qualche modo, sfruttato le potenzialità della Stazione Spaziale Internazionale, si sono aggiunti anche a attori privati che hanno acquisito importanti quote di mercato in segmenti quali lanciatori innovativi, veicoli spaziali, sistemi e tecnologie per la vita nello Spazio".

Così il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Luca Vincenzo Maria Salamone nel suo intervento in occasione del video collegamento di martedì 30 gennaio 2024 dell'astronauta italiano Walter Villadei con studentesse, studenti e docenti universitari e delle classi secondarie di II grado italiani e allievi dell'Accademia e della Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare.

"Come sappiamo - ha aggiunto Salamone - lo Spazio è un settore nel quale l'Italia esprime competenze eccellenti, costituisce un presidio politico e diplomatico e genera benefici economici per tutta la società, grazie alle applicazione che ne derivano e grazie agli investimenti degli ultimi decenni, condotti attraverso i programmi dell'Agenzia Spaziale Italiana e la partecipazione ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). La missione Ax-3 rappresenta, quindi, l'occasione per dimostrare, ancora una volta, la capacità scientifica e tecnologica del sistema Paese, contribuendo a rafforzare il rilevante ruolo dell'Italia in tutti i comparti di questo settore fortemente strategico".