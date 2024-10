Milano, 1 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin "deve rendersi conto" che la Nato non "cederà" nel suo sostegno all'Ucraina, sottolinea il nuovo capo dell'Alleanza atlantica Mark Rutte. L'ex primo ministro olandese Mark Rutte è entrato ufficialmente in carica come capo della NATO, in sostituzione del norvegese Jens Stoltenberg.