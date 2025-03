Rutte: Nato resterà alleanza difensiva, ma più forte, equa e letale

Milano, 27 mar. (askanews) - "Una NATO più forte significa investire e produrre ancora di più per la nostra difesa. Una NATO più equa significa che tutti gli alleati facciano la loro giusta parte. Una NATO più letale significa che, anche se rimarremo sempre un'Alleanza difensiva, saremo sempre pronti e in grado di fare tutto il necessario per rimanere al sicuro". Lo scrive il segretario generale della Nato Mark Rutte sui social, mentre pubblica questo spezzone video di un discorso che ha tenuto il 26 marzo a Varsavia.