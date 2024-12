Rutte: Mosca aiuta Nordcorea con nucleare e destabilizza la penisola

Bruxelles, 4 dic. (askanews) - "In cambio di truppe e armi, la Russia sta fornendo alla Corea del Nord sostegno per i suoi programmi missilistici e nucleari. Questi sviluppi potrebbero destabilizzare la penisola coreana e persino minacciare gli Stati Uniti. Quindi la guerra illegale della Russia in Ucraina minaccia tutti noi". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel secondo giorno della ministeriale delle Nazioni Unite a Bruxelles.

Rutte si è poi augurato una svolta nella guerra in Ucraina. "Gli alleati stanno lavorando per mantenere l'impegno finanziario di 40 miliardi di euro in assistenza alla sicurezza per l'Ucraina nel 2024", ha detto, aggiungendo "non dobbiamo limitarci a sostenere l'Ucraina nella lotta. Dobbiamo fornire un sostegno sufficiente a cambiare la traiettoria di questo conflitto una volta per tutte".