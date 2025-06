Russo (Verisure Italia): Green Island passo rilevante

Roma, 13 giu. (askanews) - Inaugurata la nuova sede centrale di Verisure Italia, "Green Island", nel quartiere EUR di Roma. Un progetto che unisce sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e attenzione al benessere delle persone, all'interno di una visione di impresa fortemente radicata nel territorio.

Alla cerimonia erano presenti Maurizio Veloccia, Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Emanuela Droghei, Consigliera Regionale, Massimo La Pietra, Direttore Emergenza, Protezione e NUE Regione Lazio, Tania Giallongo, Viceprefetto e Vicario del Prefetto di Roma, Tommaso Niglio, Dirigente UPGSP della Questura di Roma, il Colonnello Adolfo Angelosanto, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma e il Generale Antonio Basilicata, Direttore dei Servizi Analisi Criminale del Ministero dell'Interno.

"L'inaugurazione di Green Island rappresenta un passo rilevante nel nostro percorso di crescita in Italia, ma anche un'assunzione di responsabilità verso il territorio in cui operiamo. Verisure è impegnata ogni giorno a garantire protezione a famiglie e imprese, attraverso un modello che unisce tecnologia avanzata, monitoraggio attivo e intervento umano qualificato. La sicurezza è un bene collettivo e può essere davvero efficace solo se sostenuta da un dialogo costante tra aziende, istituzioni e cittadini. Green Island ci consente di consolidare la nostra presenza sul territorio, con un'infrastruttura al passo con le esigenze operative e con la responsabilità che il nostro ruolo comporta", ha dichiarato Antonio Russo, Direttore Generale di Verisure Italia a margine dell'evento.

"Green Island" è un progetto di rigenerazione urbana che ha restituito nuova vita a un edificio dell'EUR, trasformandolo in un moderno centro direzionale all'insegna dell'efficienza, della sostenibilità e della qualità degli spazi. Esteso su oltre 14.000 metri quadri distribuiti su cinque piani, il complesso si sviluppa attorno a quattro corti verdi che favoriscono ventilazione naturale e luminosità, con un'area esterna di circa 2.500 metri quadri.Oggi l'edificio ospita oltre 1.000 dipendenti Verisure e integra soluzioni avanzate per il risparmio energetico e idrico, l'utilizzo di fonti rinnovabili e la presenza di 16 giardini pensili alberati. Grazie a questi accorgimenti, ha ottenuto la certificazione LEED Goldper la sostenibilità ambientale. Il progetto è proprietà di un fondo immobiliare, le cui quote sono interamente detenute dalla Fondazione ENPAM, gestito da Colliers Global Investors ItalySGR ed è parte di un più ampio impegno della SGR e di ENPAM per la rigenerazione urbana sostenibile.

Presente in Italia dal 2013, l'azienda è oggi n°1 nel Paese per la sicurezza di case, famiglie e attività commerciali. Negli ultimi sei anni, l'azienda ha inserito circa 300 nuovi collaboratori ogni anno, confermandosi come uno dei principali attori nella creazione di occupazione qualificata. Questo impegno verso le persone è stato riconosciuto con i titoli di Top Employer Italia ed Europa per il 2025 - rispettivamente per il terzo e secondo anno consecutivo - e con la certificazione Great Place to Work per il terzo anno consecutivo. Sul fronte ESG, Verisure è stata classificata da Morningstar Sustainalytics tra le Top 50 aziende a livello globale nella valutazione del rischio ESG.