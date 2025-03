Rose Villain chiude la trilogia con "Radio Vega" un viaggio cosmico

Milano, 11 mar. (askanews) - E' il capitolo conclusivo della trilogia con cui Rose Villain si è imposta sulla scena musicale italiana, "Radio vega" è un viaggio cosmico, di cui la cantante ama definirsi un'esploratrice, per superare i confini terreni e abbracciare l'arte in tutte le sue forme.

"Non sapevo che questi tre dischi sarebbero stati uno il sequel dell'altro, ma era una storia in evoluzione, è la mia metamorfosi, il mio diario segreto, dentro ci sono un po' tutte le mie fatiche, gli amori finiti male, c'è la mia rivalsa, "Millionaire" ad esempio parla di persone che non credevano in me. La verità è che c'è tutta la mia storia raccontata in modo più semplice, nei dischi precedenti cercavo l'approvazione del pubblico, ma questo è un diario aperto".

Sono 13 i brani, sotto la direzione artistica di Sixpm, che completano la Radio Trilogy di Rose Villain. Al suo fianco, in questo nuovo progetto, ci sono Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra, legati da sempre da una grande stima e amicizia reciproca con l'artista: "Fabri è il mio brontolone preferito, lo stimo molto soprattutto perché ha tanto da dire e poi con gli artisti giovani è un grande, non li schiaccia ma li porta in palmo di mano".

Dopo il successo di Sanremo, in autunno Rose sarà in tour nei palazzetti.