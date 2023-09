Roma, un gioco di ruolo teatrale tra Gondry, Gilliam e Jason Segel

Roma, 27 set. (askanews) - Roma diventa lo scenario di un grande gioco di ruolo. Il primo ottobre, davanti a cinque stazioni della Metro C (Stazione Malatesta, Stazione Mirti, Stazione Torre Maura, Stazione Torre Angela, Stazione Giardinetti) si potrà partecipare a un "larp", che sta per "live action role-play", un gioco performativo, uno dei primi organizzati a Roma, tra i quartieri Giardinetti, Torre Maura, Alessandrino e Torre Angela.

Il progetto "Metropolitan" è un'esperienza immersiva tra gioco e teatro in cui ogni partecipante interpreta un personaggio della storia di cui è protagonista, insieme agli altri partecipanti, sconosciuti, e al fianco di attori professionisti che li accompagnano e aiutano nel percorso-avventura.

Quartieri un po' periferici diventano il set di un'esperianza ispirata al celebre film "Se mi lasci ti cancello" di Michel Gondry, al cinema di Terry Gilliam e a "Messaggi da Elsewhere" di Jason Segel, serie tv ispirata da un'esperienza di gioco collettivo davvero esistita.

Un bizzarro annuncio di lavoro porta un gruppo di sconosciuti a affrontare prove surreali in luoghi prossimi alle fermate della metro. Dovranno svelare cosa si nasconde dietro le misteriose Sunshine Inc. e Sunset Corp. Per partecipare basta compilare un form sul sito del progetto e aspettare un questionario da compilare per costruire il proprio personaggio. "Ricordate il 'facciamo finta che ' a cui giocavamo da bambini? - spiega il creatore di Metropolitan, Umberto Francia - il larp è più coinvolgente di un film o di un romanzo, perché tutti i partecipanti ne sono al tempo stesso protagonisti e spettatori. È l'esperienza immersiva definitiva: la storia è immaginaria, ma le emozioni sono reali".