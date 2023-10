Roma, manifestazione per chiedere cessate il fuoco in Medioriente

Roma, 27 ott. (askanews) - Una grande manifestazione per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente; hanno aderito oltre 50 associazioni, tra cui Anpi e Cgil, che si è svolta senza bandiere di partito, ha dato il suo sostegno il Movimento cinque stelle, con il presidente Giuseppe Conte in presenza e l'alleanza Verdi sinistra, rappresentata dal co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli. Gli esponenti del Pd hanno invece partecipato a titolo personale. La segretaria Elly Schlein era impegnata in un'altra iniziativa a Mestre. Presente anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.