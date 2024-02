Roma, la protesta degli agricoltori arriva in Campidoglio

Roma, 15 feb. (askanews) - Con cartelli, fischietti, campanacci e bandiere italiane, alcune centinaia di rappresentanti delle associazioni Popolo produttivo e Altra agricoltura si sono riuniti nella piazza del Campidoglio, a Roma, per protestare "contro le politiche che opprimono il settore di chi produce quello che poi si mangia".

"Questo è un movimento e una protesta che non si fermerà", ha detto tra gli applausi uno dei rappresentanti.

Oltre ad agricoltori e allevatori si sono aggiunti anche pescatori. È stato mostrato un fac-simile di un grande assegno da cinque milioni di euro, con scritto per "Mappature concessioni demaniali".

Oltre al presidio in Campidoglio, la protesta è arrivata anche per le strade della Capitale con un corteo di trattori in direzione del Circo Massimo, dove è in programma un'altra manifestazione, quella dei Comitati Riuniti Agricoli.