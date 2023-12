Roma contro antisemitismo, Calenda: politica tutta qui, importante

Roma, 5 dic. (askanews) - "Ci sono cose che è giusto che faccia la politica e cose che è giusto faccia la comunità ebraica. Noi siamo andati alla manifestazione all'Arco di Tito subito dopo i fatti del 7 ottobre ma questa è una manifestazione della comunità ebraica dove tutta la comunità ebraica invita tutta la politica". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, arrivando in piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione contro l'antisemitismo e il terrorismo. In merito al dato che in Francia la manifestazione sia stata organizzata dal Senato, Calenda ha spiegato: "In Francia ci sono stati episodi molto più violenti. Dopo di che la politica è tutta qua e questo mi sembra già un fatto importante".