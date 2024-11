Roccella: l'8 marzo presenteremo testo unico contro violenza su donne

Roma, 25 nov. (askanews) - "Quest'anno (celebriamo la Giornata nazionale

contro la violenza sulle donne) con un'iniziativa concreta che comincia in questo momento e spero si concluderà l'8 marzo. È stato dato mandato agli uffici della ministra Casellati e ai miei uffici di predisporre con decreto interministeriale un tavolo di lavoro

presso la presidenza del Consiglio per redigere un testo unico contro la violenza sulle donne": lo ha annunciato la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, nel corso del suo intervento alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

"I ministeri coinvolti sono numerosi e anche con il coinvolgimento della commissione bicamerale contro il femminicidio, da cui è anche partita l'idea. L'obiettivo è quello di sottoporre il testo unico già l'8 marzo al Consiglio dei ministri. È un passo molto innovativo", ha precisato.

"Sarà un testo compilativo, non comporterà innovazioni di tipo legislativo, ma avrà un impatto molto forte sugli operatori del settore, che avranno un testo di riferimento compatto, e anche per le donne, che avranno anche loro la possibilità di vedere insieme tutte le norme che riguardano la violenza contro le donne", ha concluso.