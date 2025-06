Rizzetto: vendita diretta ruolo importante, rilievi a Direttiva Ue

Roma. 11 giu. (Askanews) - "Grazie a Univendita, grazie per questa occasione in una splendida location, quella del Cnel. Abbiamo sottolineato il ruolo molto importante della vendita diretta che va inevitabilmente a intersecarsi, io spero in modo virtuoso, rispetto a quella che è la Direttiva europea dedicata al lavoro su piattaforme digitali. Direttiva che però male si abbina alla vendita diretta, che è un qualcosa fatto di relazioni, di emozioni e di persone. Quindi immagino e penso che la commissione Lavoro alla Camera dei deputati farà dei rilievi importanti rispetto al fatto che la vendita diretta è sì una cosa che deve essere accompagnata dalle nuove tecnologie, in questo caso dalle piattaforme, ma ritengo sia sbagliato legare inevitabilmente una subordinazione a professionisti che gestiscono in modo autonomo il tempo. Faremo i nostri rilievi e cercheremo di migliorare". Lo ha detto Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera, a margine dell'evento al Cnel in cui è stata presentata la ricerca "Un lavoro su misura oltre gli algoritmi: la vendita diretta e il mondo digitale", commissionata da Univendita-Confcommercio e realizzata dai professori Mimmo Carrieri e Fabrizio Pirro, sociologi del Lavoro della Sapienza di Roma.