Yakutsk, 23 dic. (askanews) - Un ritrovamento eccezionale, gli scienziati russi hanno mostrato i resti straordinariamente ben conservati di un giovane mammut di circa 50.000 anni fa, rinvenuti nella regione ricoperta di permafrost della Yakutia. La femmina di mammut è stata soprannominata "Yana" dal bacino fluviale in cui è stata scoperta quest'estate. Saranno ora condotti degli studi per stabilire la sua età esatta al momento della morte, stimata in "un anno o poco più".