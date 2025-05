Ritorno ad Alcatraz: Trump vuole riaprire la prigione più celebre

Milano, 5 mag. (askanews) - Il Presidente americano Donald Trump ha ordinato di riaprire il celebre carcere di Alcatraz, situato su un'isola nella baia di San Francisco, in California, chiuso nel 1963. Una prigione di massima sicurezza resa famosa da film, telefilm e videogame, in primis dalla pellicola di Don Siegel con Clint Eastwood, "Fuga da Alcatraz".

"Quando eravamo una nazione più seria, in passato, non esitavamo a rinchiudere i criminali più pericolosi e a tenerli lontano da chiunque a cui potessero fare del male. È così che dovrebbe essere", ha scritto Trump in un post su Truth, aggiungendo: "Oggi ordino al Bureau of Prisons, insieme al Dipartimento di Giustizia, all'FBI e al Dipartimento per la Sicurezza Interna, di riaprire ALCATRAZ, ampliata e ricostruita, per ospitare i criminali più spietati e violenti d'America".

E di criminali spietati ne ha ospitati realmente il carcere federale aperto nel 1934: dal gangster Al Capone a George "Machine Gun" Kelly. Alcatraz era considerato inaccessibile, a causa delle acque gelide, delle correnti e della distanza da terra. Ma non fu così, come raccontato nel film con Eastwood, quando nel 1962, tr detenuti riuscirono ad organizzare con pazienza l'evasione. Oltre allo scandalo della fuga a determinarne la chiusura nel 1963 furono anche i costi esorbitanti per mantenere il carcere e i detenuti. Alcatraz ha poi avuto una seconda vita come una delle attrazioni turistiche più gettonate di San Francisco. Nessuno, nemmeno gli sceneggiatori di Hollywood, avrebbero mai pensato a una terza vita della prigione più celebre d'America.