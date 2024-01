Riparte Mondo Crociera, format tv per gli amanti delle crociere

Roma, 22 gen. (askanews) - Riparte "Mondo Crociera", un format tv da non perdere per tutti gli amanti delle crociere, sui mari più affascinanti del pianeta. La trasmissione ventennale riparte con nuove puntate, a cadenza settimanale, da 30 minuti l'una, da venerdì 26 gennaio alle 19 su Sportitalia, canale 60 del DTT.

Il giro del globo in 22 puntate: un viaggio straordinario, ideato e condotto da Floriano Omoboni, esperto di turismo e crociere da vent'anni. "Ritorna in tv Mondo Crociera, la trasmissione che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. 22 le puntate previste per la ventesima edizione, un format che è un vero cult per gli amanti delle crociere. Visiteremo i luoghi più belli al mondo. Cominceremo con il varo di MSC Euribia, nave ammiraglia di MSC Crociere, varata a Copenaghen in Danimarca, proseguiremo con le bellezze del Golfo Persico, Doha, Bahrain, Oman e Dubai. Poi il nostro grande Mediterraneo, con l'Italia, cuore pulsante delle crociere nel Mare Nostrum. Andremo anche in Nord Europa, Fiordi, Capo Nord, Baltico, Groenlandia, Circolo Polare Artico, Caraibi. Per arrivare in Sudamerica, Patagonia, Terra del Fuoco, Stretto di Magellano, Capo Horn sino alla penisola antartica. Mondo Crociera inizia questa settimana su Sportitalia, canale 60 del Digitale Terrestre, venerdì 26 gennaio alle 19, poi su un network di tv locali, le migliori realtà regionali, molto seguite nel proprio territorio di riferimento e poi su Sportoutdoor.tv, in onda sulle nuove smart tv, canale televisivo visibile su Samsung tv Plus, Rllax Tv e Rakuten Tv in Italia, Svizzera, Germania e Austria. Sportoutdoor parla, oltre che di crociere, anche di outdoor, con altri format su nave, montagna e sport invernali".