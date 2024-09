Riparte la 'Carovana della Prevenzione' di Komen Italia

Roma, 11 set. (askanews) - Prosegue anche quest'anno l'impegno di McArthurGlen e Komen Italia nella prevenzione contro i tumori del seno con la 'Carovana della Prevenzione', il Programma Nazionale Itinerante di Promozione delle Salute Femminile che offre esami diagnostici interamente gratuiti. Abbiamo parlato con Violante Guidotti Bentivoglio, Direttore Generale Komen Italia:

"La prevenzione è il primo strumento di cura che tutte le persone si devono regalare nel corso della propria vita. In particolare le donne devono fare molta attenzione per quel che riguarda il seno. Il tumore al seno è una patologia che riguarda oltre 1 donna su 9, e sono oltre 56 mila donne che ogni anno ricevono questa diagnosi in Italia. Komen Italia si occupa di prevenzione grazie al Programma Nazionale Itinerante che è la Carovana della Prevenzione in cui noi portiamo la prevenzione in tutta Italia attraverso le nostre unità mobili, 6 unità ad alta tecnologia di cui 4 senologiche, 1 ginecologica e 1 polifunzionale, con cui siamo presenti e portiamo prevenzione a tutte le donne che si trovano in condizione di fragilità sociale".

Un impegno che per il quarto anno è stato confermato da tutto il gruppo McArthurGlen in Italia attraverso il Tour Rosa per la Salute delle Donne, che coinvolgerà i quattro Designer Outlet italiani nel mese di settembre con l'inaugurazione che si è svolta presso il Designer Outlet di Castel Romano. È poi intervenuta Patrizia Albano, Marketing Manager McArthurGlen:

"Il concetto di prevenzione ci fa essere vicini alle nostre comunità, alle donne soprattutto perché per rispettare la quota rosa dei nostri centri in quanto oltre il 70% dei nostri dipendenti è donna, ma soprattutto oltre il 50% dei nostri consumatori e visitatori dei nostri centri è di sesso femminile. È sicuramente un concetto che ci permette di spingere la prevenzione perché può salvare la vita delle donne. Nel corso di quest'anno offriremo ulteriori 450 screening senologici fino al 17 settembre perché ci daremo staffetta nei quattro designer outlet".

Prima giornata che ha visto la partecipazione di Rosanna Banfi, madrina delle 'Donne in rosa' di Komen Italia, che ha sottolineato l'importanza della prevenzione e della diffusione del messaggio a tutte le donne.

"Sono anni che ne parlo perché è capitata a me l'avventura quindici anni fa e da allora non ho fatto altro che parlarne in ogni occasione che mi è capitata. Ho capito sulla mia pelle quanto è importante la prevenzione, quanto è importante il parlare di questo male. Racconto la mia storia, la mia esperienza e questo serve ad altre persone per aprirsi, per rendersi conto di quanto è importante dedicarsi un po' di tempo per farsi controllare. Tutto sta nella prevenzione".

Dopo le tre giornate a Castel Romano le unità mobili di Komen Italia raggiungeranno i Designer Outlet McArthurGlen de La Reggia, Serravalle e di Noventa di Piave, per oltre 450 screening gratuiti.