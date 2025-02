Rigenerazione urbana, De Maio: patto professionisti e imprese

Roma, 26 feb. (askanews) - "La rigenerazione urbana è un tema di filiera sul quale siglare un patto tra professionisti e imprese, con la finalità di creare lavoro e sviluppo per vincere la complessa sfida della trasformazione ed evoluzione sociale delle nostre città. Dobbiamo essere uniti: i professionisti per la fase di progettazione e le imprese per quella di esecuzione. Il testo unico in discussione nella commissione Ambiente del Senato è basato su questa logica di cooperazione, per questo ne condividiamo la natura", lo ha detto Andrea De Maio, presidente di Fondazione Inarcassa, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "I professionisti sono le figure che garantiscono la qualità della progettazione, per questo ci battiamo da tempo anche per il riconoscimento dell'equo compenso. Gli architetti e ingegneri sono figure fondamentali per accompagnare i processi di rigenerazione urbana in chiave sostenibile e inclusiva, che utilizzano nella progettazione le soluzioni tecniche più innovative e adeguate nel campo dell'efficientamento energetico e della messa in sicurezza sismica.