Rientrata sulla Terra la missione Ax-3 con Walter Villadei

Milano, 9 feb. (askanews) - E' rientrato sulla terra l'equipaggio della missione Ax-3 Voluntas con a bordo il colonnello dell'aeronautica Walter Villadei. Poco prima delle 14:30 (ora italiana) l'ammaraggio a largo di Daytona (Florida) della navetta Dragon di SpaceX. Nei 18 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, Villadei ha svolto attività di sperimentazione in microgravità. Quella di Axiom Space è stata la terza missione privata a raggiungere l'Iss.

"La partecipazione dell'Aeronautica Militare a questa missione internazionale, a forte connotazione europea, ha reso possibile il coinvolgimento di nuovi soggetti, sia pubblici sia privati, in un settore, quello spaziale, in questo momento soggetto a nuova espansione. Questo ha confermato il ruolo chiave che l'Arma Azzurra ha in questo dominio, in cui già è fortemente impegnata sia con l'esperienza di volo umano spaziale sia con capacità legate alla sua sicurezza", ha sottolineato il capo di stato maggiore generale di squadra aerea, Luca Goretti.