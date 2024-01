Riciclo, Fiocchi (FdI): Battaglia in Ue difficile

Roma, 24 gen. (askanews) - "Adesso siamo in una fase difficile perché sul packaging il Parlamento Ue e la commissione competente avevano prodotto un documento condivisibile da tutti. E adesso il Consiglio lo sta distruggendo, secondo me questo mostra quanto poco potere ha il Parlamento rispetto alle decisioni della Commissione", lo ha detto questa mattina l'europarlamentare Pietro Fiocchi, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Andremo avanti, perché c'è anche la questione delle materie prime critiche: come europei non abbiamo materie prime, quindi riciclaggio è importante anche per ridurre la dipendenza dagli stati esteri. Il percorso è difficile, ma stiamo andando avanti". E sull'indirizzo politico del Parlamento Ue ha aggiunto: "Questa legislatura era partita con un forte approccio green, poi attenuatosi col tempo. Spero che la prossima legislatura possa ragionare con più pragmatismo: è giusto lavorare per l'ambiente, ma senza trascurare gli aspetti economici. È necessario avere più equilibrio".