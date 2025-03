Riccardi (Sant'Egidio): Ci vuole un'Europa diversa, no armi per paura

Roma, 15 mar. (askanews) - "Sono molto contento di essere qui con tante bandiere europee e tante bandiere di pace. Proprio perché Europa vuol dire pace, questo è il nostro messaggio. Ma ci vuole un'Europa diversa, non sclerotica, non un'Europa agitata del proprio futuro, che si arma per paura, ma che costruisce uno strumento di politica estera, uno strumento di Difesa": così Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, a margine della grande manifestazione per l'Europa in Piazza del Popolo a Roma.