"Resistere" il nuovo singolo della cantautrice Roberta Monterosso

Roma, 20 set. (askanews) - E' disponibile da oggi, 20 settembre su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo e il video di Roberta Monterosso, Resistere, prodotto dalla stessa cantautrice, da Edo Nocco e distribuito da Artist First. Un brano intimo con cui la giovane cantautrice condivide un momento di coraggio, l'esorcizzazione del dolore e la volontà di ripartire verso una nuova vita. Un testo dove le parole hanno un peso e in nessun modo abdicano alla banalità, ma scandagliano con schiettezza e sincerità, uno stato d'animo. La musica, invece, va già oltre le parole e con un ritmo, leggero, quasi allegro, apre alla speranza e alla risoluzione di un rapporto che inevitabilmente è già arrivato al capolinea. In questa apparente dicotomia, si percepisce la possibilità di accettare anche la fine di un amore, un momento di difficoltà perché è vita, comunque e, probabilmente, anche l'occasione di operare delle scelte.

Resistere è un continuo sali e scendi di emozioni, dove Roberta, autrice del testo e della musica, fa "ritorno" a casa, là dove sono le sue radici per ritrovarsi e ripartire. Il video è stato girato volutamente in Liguria dove la musicista e cantautrice è nata, a sottolineare questa necessità di prendersi del tempo, riabbracciando gli affetti più cari, ritrovare i profumi ed i colori del mare e della sua terra. Perché trascinare una storia già finita oltre il tempo? È questa la domanda a cui la cantautrice risponde, ricordando a sé stessa, che non è mai troppo tardi. Un brano con una forte componente personale, intima dove, tuttavia è facile ritrovarsi che lei racconta così: "Il messaggio di Resistere, è di guardare al domani con coraggio e speranza. Fidandoci ed affidandoci a quello che il futuro ci potrà riservare, senza rimanere ancorati, per paura, al passato. Anche perché, nonostante tutti i momenti no, il mondo va avanti e sta a noi, ritrovare la strada per ripartire. Resistere ha una forte componente biografica: ero intrappolata in una relazione dove mi rendevo conto che non c'erano vie d'uscita. Da lì, la necessità, la richiesta, difficile ma necessaria di guardare in faccia la realtà prendendo in mano la situazione e uscirne. L'importante, è non annullarsi per un amore, ma volersi bene. Una svolta, un nuovo inizio per ricercare la versione migliore di sé stessi".

Resistere è il biglietto da visita di Roberta Monterosso che apre le porte ad un nuovo progetto: un EP che è un omaggio e un ringraziamento alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno permesso di assecondare la propria passione, trasformandone i sogni in realtà. "Sono contenta di tornare con un progetto così intimo e personale- conclude Roberta - per me la musica è un modo per raccontare la mia storia, senza compromessi e senza ritrosie. Questo per me è un nuovo inizio e spero di arrivare dritta al cuore delle persone".