Renzo Arbore nella nuova campagna della Lega del Filo d'Oro

Roma, 19 feb. (askanews) - Renzo Arbore protagonista della nuova campagna di sensibilizzazione sui lasciti solidali della Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS, "Tra la tua vita e la loro c'è un filo sottile". L'obiettivo è promuovere l'importanza di un gesto in grado di vivere per sempre, per permettere alla Fondazione di guardare al futuro delle attività e garantire negli anni a venire la continuità dei servizi rivolti a chi non vede e non sente, e fornire a sempre più persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali un futuro migliore e più accessibile.

Ogni giorno tanti bambini, ragazzi e adulti affrontano la complessa sfida di andare oltre il buio e il silenzio. Per loro ogni azione, anche la più semplice, può diventare un ostacolo difficile da superare. Ma grazie a educatori, psicologi, medici e terapisti della Lega del Filo d'Oro si può superare quella barriera fatta di incomunicabilità e isolamento e raggiungere la maggiore autonomia possibile. Un lascito solidale a favore della Fondazione - da 60 anni punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale - significa compiere un gesto concreto capace di cambiare la vita di chi non vede e non sente, assicurando loro tutto il supporto di cui hanno bisogno.

I lasciti testamentari rappresentano una delle principali forme di sostegno per la Lega del Filo d'Oro e nel 2023 sono stati oltre cento quelli pervenuti alla Fondazione.