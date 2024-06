Renzi: Siamo circondati da mediocri che fanno una politica banale

Rapallo, 1 giu. (askanews) - "Nessuno vuole fare una discussione di merito. Dicono Renzi e Antipatico. Bellini voi, simpatici voi, qual è il problema?" Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, al Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria "Diritti al voto. Volti d'Europa, sguardo sul mondo", a Rapallo. "Ma è mai possibile che voi andate da un chirurgo, dovete operarvi? Ora, non facciamo gesti a potro paese in prima fila. Se dovete operarvi, io non trovo uno di voi che chiede se il chirurgo racconta bene le barzellette. Chiedete se il chirurgo è bravo. Se dovete mandare il vostro figlio a scuola, non trovo uno di voi che dice, ehi, ma l'autista, il clacson lo suona a tempo oppure sa guidare. Tutti voi chiederete un chirurgo che sape operare o un autista che sape guidare. In politica no! Tutti voi chiederete un chirurgo che sappia operare o un autista che sappia guidare. In politica no! In politica vota Giorgia una del popolo, non voglio uno del popolo, voglio uno meglio del popolo, voglio un leader, voglio una visione, voglio un progetto e l'unico progetto che c'è è Stati Uniti d'Europa. Votate pure i partiti personali, ma quando votate i partiti personali con nome personale qual è la risposta sui grandi temi?" ha continuato Renzi. "Ho sentito Taiani, interessantissimo, dice che noi sulla Russia non possiamo fare la guerra, bene, e che stiamo facendo sulla diplomazia?

Perché io sono uno di quelli che crede all'esercito europeo, alla difesa comune, ma dal 24 febbraio 2022 dico che ci vuole un inviato speciale per l'Ucraina e la Russia perché sennò non si risolve. Non si risolve con peace and love di Conte, ma non si risolve nemmeno soltanto con le munizioni, si risolve con la politica. Il 24 febbraio 2022 io dissi Tony Blair o Angela Merkel, quel livello lì, due politici. Invece siamo circondati da mediocri che continuano con una politica banale e se anche voi non chiedete una politica diversa dal tram tram della banalità, della mediocrità, di chi viene a dirvi sempre le stesse cose, guardate che il problema non vi succede niente, saremo rassicurati, semplicemente non conteremo più nulla", ha concluso.