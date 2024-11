Renzi: prossime regionali con centrosinistra, senza Iv non ce la fa

Roma, 19 nov. (askanews) - "Senza Italia Viva non ce la fanno". Così durante una conferenza stampa a Palazzo Madama Matteo Renzi ha commentato la sconfitta del centrosinistra alle regionali in Liguria, annunciando che alle prossime regionali Italia Viva ci sarà.

"Toscana, Campania, Puglia, Marche, Veneto noi staremo col centrosinistra, abbiamo le nostre idee ma stiamo col centrosinistra", ha detto.

"Siamo disponibili e non mettiamo veti, non li prendiamo e non li mettiamo ma siamo disponibili a stare dentro a un tavolo di tutto il centro sinistra insieme".