Renco Spa presenta il suo bilancio a Pesaro

Pesaro, 14 mag. (askanews) - Renco Spa è pronta ad investire 200 milioni di euro sul mercato italiano nel biennio 2024-2025: questo quanto dichiarato dal Presidente Giovanni Gasparini durante la presentazione del bilancio 2023 presso la sede di Pesaro. Secondo i dati annunciati, Renco Spa ha registrato una crescita del valore di produzione rispetto al 2022 di 148.990 milioni di euro, passando da 444.013 mln a 593.003 mln con un incremento del 33,5%, risultato a cui hanno contribuito tutte le divisioni della società.

"Noi siamo convinti che per un'impresa come la nostra ci siano grandi opportunità in Italia, legate al nostro mercato quindi all'edilizia, al project finance, ed all'energia. Crediamo che il discorso legato al PNRR ed alla transizione energetica creino un ambiente opportuno per un'impresa sana e strutturata come Renco per investire con forza in Italia". Ha così parlato il Presidente Giovanni Gasparini.

Tante le operazioni di successo che hanno contribuito al positivo bilancio aziendale: in Italia, la cessione dell'Hotel Palazzo Castri 1874 a Firenze e l'acquisizione di Tolfa Care srl, entità che gestisce la Residenza sanitaria Assistenziale Quinta Stella, nel mondo, la realizzazione della centrale a gas a ciclo combinato a Yerevan in Armenia e l'inizio dell'attività di rimboscamento in Congo. Abbiamo parlato con Giovanni Rubini, Amministratore delegato Renco Spa:

"Tutte le nostre attività hanno concorso all'ottimo risultato, certamente fra tutte spicca l'attività della costruzione di fabbricati. Abbiamo messo la nostra competenza in materia di tecnologia al servizio della costruzione di fabbricati green, e con questa esperienza abbiamo acquisito fette importanti di mercato sia in Italia che all'estero".

La strategia di sviluppo di Renco Spa è ora incentrata anche in Italia, forte del suo know-how di oltre 30 anni sul campo. Molti sono i progetti che sono partiti o partiranno quest'anno, come la realizzazione del nuovo Politecnico di Milano al Mind, la riqualificazione dell'ex stazione Ferroviaria a Cortina, la realizzazione del nuovo mercato coperto di Rimini e l'installazione dell'impianto idrogeno-fotovoltaico a Falconara.