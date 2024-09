RemTech, Sogesid presenta piattaforma per startup in campo ambientale

Ferrara, 19 set. (askanews) - Una piattaforma che raccoglie le innovazioni e le startup tecnologiche del settore ambientale che permetterà, nel tempo, di "mettere a sistema e mantenere traccia dell'evoluzione tecnologica in campo ambientale". La nuova piattaforma è stata ideata da Sogesid, Società di Gestione di Impianti Idrici, e RemTech e presentata alla 18esima edizione RemTech Expo, l'Hub Tecnologico Ambientale in corso alla fiera di Ferrara.

"La mission di Sogesid è conforme alla mission di RemTech - ha spiegato Roberto Mantovanelli, presidente di Sogesid -: prevenzione e risanamento ambientale legato alla tematica dei cambiamenti climatici e alla volontà di restituire territori ambientali alle nostre popolazioni in condizioni usufruibili e di qualità. Una novità importante che presentiamo quest'anno deriva dalla collaborazione strategica tra Sogesit e R: la piattaforma in cui andiamo a raccogliere tutte le innovazioni e le startup tecnologiche relativamente alle tematiche ambientali che ci permetterà nel tempo di mettere a sistema e mantenere traccia dell'evoluzione tecnologica in campo ambientale".