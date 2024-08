RemTech Expo, Paparella: Ferrara capitale transizione ecologica

Ferrara, 23 ago. (askanews) - "Sono iniziati i lavori di allestimento di questa diciottesima edizione di Remtech Expo, Hub Tecnologico Ambientale, che si terrà dal 18 al 20 di settembre presso il quartiere firistico di Ferrara e trasformerà di fatto Ferrara nella vera capitale della transizione ecologica. Non mancherà davvero nessuno a Ferrara, i massimi esperti si riuniranno e dibatteranno i grandi temi del futuro. Imprese, associazioni, professionisti, università, centri ricerche, amministrazioni ed enti governativi saranno tutti a Ferrara.

L'exhibition è completamente trasformata e ampliata e offrirà soluzioni e novità importanti in materia di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale". Lo ha detto Silvia Paparella, general manager Remtech Expo e Fiera Ferrara.

"Inizieremo la prima giornata con gli stati generali del risanamento della rigenerazione dello sviluppo sostenibile dei territori - ha aggiunto- ma anche con la prima edizione degli stati generali del mondo del lavoro per la sostenibilità. Ma saranno tanti gli appuntamenti in calendario e non mancheranno le occasioni speciali per incontrare i nostri giovani eroi del pianeta, i ragazzi i quali potranno vivere nell'ambito di Remtec un'esperienza davvero unica e incredibile, guidati da esperti civili e militari".