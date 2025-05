Ras Al Khaimah, l'Emirato registra una crescita turismo italiano

Milano, 13 mag. (askanews) - Ras Al Khaimah conquista l'interesse dei viaggiatori italiani, registrando un incremento degli arrivi del 10,5% nel 2024 e un'ulteriore crescita del 12% nel primo trimestre del 2025, confermando così l'Italia come un mercato strategico per l'Emirato.

Conosciuto come l'Emirato della Natura, Ras Al Khaimah si sta affermando rapidamente come destinazione dalla varietà dei paesaggi: dalle maestose montagne e dune di sabbia color terracotta alle spiagge incontaminate e alle mangrovie. Con una vision chiara, incentrata su sostenibilità, innovazione e turismo di qualità.

"Abbiamo avuto una crescita sul mercato italiano e credo che il motivo sia che Ras Al Khaimah abbia il prodotto giusto per gli italiani tra le offerte all-inclusive, indipendentemente dal fatto che soggiornino in un hotel a tre stelle o magari anche in una struttura a cinque stelle. Le attività che possono svolgere nella destinazione, la nostra vicinanza all'aeroporto internazionale di Dubai, a 45 minuti di auto, così come la possibilità di andare a scoprire altri emirati, o anche Musandam in Oman che dista solo un'ora e mezza da Ras Al Khaimah. Ed è molto popolare tra i visitatori di Ras Al Khaimah andare a trascorrere un giorno e poi tornare e visitare due paesi in un unico viaggio", afferma Iyad Rasbey, vice presidente di Destination Tourism Development RAKTDA.

Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA) sta anche intensificando i propri sforzi promozionali in Italia verso il travel trade, per far scoprire agli operatori le potenzialità dell'emirato e la variegata offerta turistica della destinazione.