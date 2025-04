Range Rover alla Design Week per celebrare 55 anni di storia

Milano, 7 apr. (askanews) - In occasione della Milan Design Week, Range Rover presenta nella cornice dello storico Palazzo Belgioioso l'installazione Futurespective: Connected Worlds, progettata in collaborazione con lo studio di design californiano Nuova.

Futurespective: Connected Worlds è un'esperienza dinamica che racchiude la metamorfosi del brand dalla sua nascita all'attuale vision, dal primo bozzetto Range Rover in assoluto del 1970, fino ai suoi più recenti prototipi a sottolineare come il design, l'innovazione e l'artigianalità colleghino le varie epoche tra loro. L'installazione trasporta i visitatori in due dimensioni temporali. Si inizia con una replica di uno show room concessionario degli anni '70 con arredo e oggetti del periodo e il modello pre produzione della prima Range Rover in versione 3 porte per poi passare a uno spazio progettato per rispecchiare l'identità contemporanea del brand e la sua influenza sul modern luxury. A dominare la scena l'ultimo modello Autobiography di quinta generazione della Range Rover in una tonalità di verde che riprende quella del modello degli anni '70. L'installazione sarà aperta al pubblico fino al 13 aprile.