Ralph Lauren torna a sfilare alla New York Fashion Week

New York, 9 set. (askanews) - New York ha dato il via venerdì alla settimana della moda Primavera-Estate 2024, con i pesi massimi Ralph Lauren e Helmut Lang che tornano all'evento di punta del settore con nuove idee. Una collezione di sensuali abiti scintillanti e colorati. Alla sfilata come sempre presenti tanti vip e il jet set della grande mela.

Il leggendario marchio che ha definito l'eleganza americana e incarnato lo stile preppy americano ha un fatturato annuo di oltre un miliardo.

Il brand, il cui fondatore è nato nel Bronx, non sfilava a New York dal 2019.