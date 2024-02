Rai, Fiorella Mannoia: Ghali? Ha denunciato ciò che sta succedendo

Roma, 16 feb. (askanews) - "Manifestare è un diritto. Io non ero lì, non ho visto cosa è successo, non sono d'accordo con le minacce che sono sempre da condannare, ma gli artisti devono essere liberi di esprimersi e di dire sempre quello che pensano. Non mi pare abbia detto niente di scandaloso, Ghali ha denunciato quello che sta succedendo, ed è sotto gli occhi di tutti": così Fiorella Mannoia": lo ha detto Fiorella Mannoia, a margine di una conferenza stampa alla Camera, tornando sulle polemiche seguite alle parole di Ghali su Gaza all'ultimo Festival di Sanremo.