Rafforzate misure di sicurezza a Milano per match Milan-Psg

Milano, 7 nov. (askanews) - Rafforzate le misure di sicurezza a Milano in vista del match di Champions League tra Milan e Paris Saint Germain di questa sera. Le forze dell'ordine presidiano alcuni dei punti chiave della città, a partire da piazza del Duomo dopo la notte di violenze ultrà. Nello scontro fra tifoserie in zona Navigli lunedì sera, è rimasto ferito a coltellate un supporter del Psg, poi soccorso dal 118 e portato in ospedale. Ci sono stati anche tafferugli tra ultrà francesi e Polizia, intervenuta con cariche di alleggerimento: un agente è stato accoltellato a una gamba, l'aggressore è stato arrestato. Una guerriglia urbana in piena regola che accresce ancora di più la tensione prima di una partita considerata a rischio elevato. Per stasera, sono attesi in città oltre 4mila sostenitori dei parigini.