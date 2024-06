"Qui poveri cristi" "See...": battibecco tra Magi e Meloni in Albania

Shengjin (Albania), 5 giu. (askanews) - Il segretario di +Europa Riccardo Magi è stato strattonato dalla sicurezza albanese fuori dal centro di Shenjin in Albania. All'uscita dalla struttura della premier Giorgia Meloni, Magi si è messo di fronte all'auto della premier bloccando il passaggio dell'auto con un cartello con la scritta 'Un miliardo - Hotspot elettorale' 'No alla Guantanamo italiana'. Magi è stato quindi bloccato e strattonato dalla sicurezza albanese. A quel punto Meloni è scesa dall'auto e l'ha raggiunto e ne è nato un battibecco.

"Ho fatto un sacco di campagna elettorale e non sapevo se avrei superato la soglia di sbarramento. Le sono totalmente solidale. Le do una mano volentieri", gli ha detto Meloni. "Se accade questo a un parlamentare italiano potete immaginare cosa accadrà ai poveri cristi che saranno chiusi qui", ha accusato Magi. "Seeee poveri cristi.... C'è una legislazione italiana ed europea, lei non è il segretario di +Europa? Non voleva +Europa? Che +Europa è?", ha tagliato corto Meloni risalendo in macchina.