Qualità aria, Cattani (Ispra): trend miglioramento confermato

Roma, 11 mar. (askanews) - "I dati confermano un trend di riduzione dell'inquinamento. Tuttavia permangono superamenti del valore limite giornalieri del PM10 e dell'ozono estivo. Una situazione che va letta in modo critico rispetto a quella che sarà l'entrata in vigore della nuova direttiva sulla qualità dell'aria con limiti molto più stringenti. Bisognerà dunque mettere in campo nuove azioni per il risanamento della qualità dell'aria".

Lo dichiara Giorgio Cattani, Responsabile Sezione monitoraggio qualità aria ISPRA, in occasione della informativa annuale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente sulla qualità dell'aria.