Qonto lancia StrongHer, business training per donne imprenditrici

Milano, 9 mar. (askanews) - Tutto pronto per la seconda edizione di StrongHer, il programma di business training ideato da Qonto, dedicato alle donne che fanno impresa e che vogliono digitalizzare il proprio business. Un percorso di formazione che punta a favorire lo sviluppo di competenze e creatività, offrendo mentorship e networking.

Emilia Pezzini, Brand communication lead di Qonto Italia: "StrongHer è l'iniziativa di Qonto a supporto dell'imprenditoria femminile. Dopo il successo dell'edizione 2023, abbiamo deciso di rilanciare con una Call for women che sarà aperta fino al 7 aprile, attraverso la quale donne imprenditrici e aspiranti imprenditrici potranno candidarsi e selezioneremo un massimo di 40 partecipanti per un business training intensivo che si terrà a partire da maggio. Le partecipanti avranno accesso a opportunità di formazione su tematiche di business e opportunità di networking. L'obiettivo è aiutare le donne ad avere strumenti che le supportino nel loro percorso imprenditoriale e accrescere la presenza di donne nell'imprenditoria in Italia".

Le imprese a guida femminile sono il 22% in Italia, per accelerare serve puntare sul welfare e lavorare sulla cultura. Giulia Favero, responsabile terziario donna di Confcommercio Milano: "Ad oggi il tasso di impresa femminile in Italia è al 22%, ma le donne impegnate nel mondo dell'impresa sono molte, molte di più e spesso non vengono mappate dalle istituzioni e dai dati: per esempio l'impresa femminile ha i tassi più alti in Molise e tra i tassi più bassi in Lombardia. Quando noi parliamo con le nostre imprenditrici ci dicono che c'è bisogno di welfare: il carico della famiglia è ancora per la gran parte sul mondo femminile. Dall'altra parte c'è un tema culturale: parlare di genitorialità, di aiuti per le imprenditrici che non hanno alcun sistema di welfare aiuterebbe tanto".

Per candidarsi a StrongHer, le domande saranno accolte online sul sito di Qonto fino al 7 aprile, i corsi si terranno tra maggio e giugno.