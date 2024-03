Qatar: "Negoziati su cessate il fuoco a Gaza ancora in corso a Doha"

Roma, 26 mar. (askanews) - Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha detto che i colloqui sulla tregua a Gaza e lo scambio di ostaggi sono ancora "in corso", mentre non c'è "alcun sviluppo che lascerebbe pensare che una delle delegazioni si sia ritirata dalle trattative". Inoltre, la risoluzione Onu approvata lunedì non avrebbe avuto alcun "impatto immediato", come sostenuto da Israele. In conferenza stampa a Doha, ha dichiarato:

"Non c'è stato alcuno sviluppo che faccia pensare che una delle delegazioni si sia ritirata dalle trattative in questo momento. Indipendentemente dal via vai di queste delegazioni, i loro incontri sono ancora in corso qui a Doha. E posso confermare che i negoziati, una parte delle delegazioni dei negoziati, sono ancora qui a Doha per condurre le trattative nel momento in cui parliamo", ha spiegato.

"Non abbiamo visto alcun effetto immediato sui colloqui. Come ho detto, proseguono come proseguivano prima che la decisione (della risoluzione Onu sul cessate il fuoco immediato, ndr) fosse presa. Le altre dichiarazioni del governo israeliano sono bilaterali con gli Stati Uniti e Israele. Non hanno avuto impatto sui colloqui in corso", ha aggiunto.

"Su ciò che riguarda la risoluzione del Consiglio di sicurezza, abbiamo detto molto chiaramente che salutiamo una simile iniziativa, perché salutiamo tutte le iniziative diplomatiche internazionali, che siano regionali o internazionali, tese a mettere fine a questo terribile conflitto. E questa viene dal Consiglio di sicurezza, un linguaggio simile è molto utile. Speriamo che questo slancio prosegua e che potremo appoggiarci su questa decisione per accelerare la fine di questa guerra", ha concluso.