Qatar: accordo fra Hamas e Israele non è vicino, ma siamo fiduciosi

Doha, 12 mar. (askanews) - Secondo il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, che ha un ruolo importante nella mediazione fra Hamas e Israele, un accordo sugli ostaggi e un cessate il fuoco non sia ancora vicino a essere raggiunto, Doha rimane fiduciosa.

"Non siamo vicini a un accordo, ma rimaniamo fiduciosi", ha detto in una conferenza stampa a Doha, aggiungendo che i colloqui sono in corso e che il Qatar sta lavorando per stabilire un cessate il fuoco permanente a Gaza, piuttosto che una tregua a breve termine di pochi giorni.