Putin riunisce il nuovo governo per definire le strategie finanziarie

Milano, 15 mag. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo nuovo gabinetto dopo che il governo uscente si è dimesso durante l'insediamento di Putin per il quinto mandato al Cremlino. All'incontro è presente il ministro entrante della Difesa Andrei Belousov, nominato a sorpresa per sostituire Sergei Shoigu. "Nel prossimo futuro dovremo definire il sostegno finanziario ai nostri piani e ai meccanismi di aiuto alle famiglie, ai cittadini e alle imprese russe. Sapete tutti di cosa sto parlando, ci stiamo lavorando quasi tutti gli ultimi 12 mesi precedenti, almeno da sei a otto mesi all'anno", ha dichiarato Putin. "Abbiamo molti compiti davanti a noi. Per uno sviluppo a lungo termine, sostenibile e fiducioso del nostro Paese è importante agire insieme, in un'unica formazione, come si dice, in termini militari, insieme alla Duma di Stato (la Camera bassa russa, ndr), i deputati e insieme alle regioni della Federazione Russa".