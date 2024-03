Putin: nucleare se sovranità Russia a rischio "ma non è necessario"

Milano, 13 mar. (askanews) - Il presidente russo Putin ha detto che la Russia sarebbe militarmente pronta ad usare le armi nucleari ma lo farebbe solo se la sovranità del Paese fosse minacciata e quindi "non è mai stato necessario".

"Da un punto di vista tecnico-militare, siamo ovviamente pronti, le truppe sono costantemente in uno stato di preparazione al combattimento", ha detto in una intervista a media russi, sostenendo di avere un arsenale tecnologicamente più avanzato di quello americano.

Prove di forza e propaganda via media, che continuano con l'affermazione che l'invio di truppe Nato via terra, una eventualità sempre esclusa, non cambierebbe lo stato delle cose.

"Se parliamo di contingenti militari ufficiali di Paesi stranieri, sono sicuro che non cambierà la situazione sul campo di battaglia. Questa è la cosa più importante. Anche fornire armi non cambia nulla".