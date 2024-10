Putin: l'obiettivo di sconfiggere la Russia è illusorio

Milano, 24 ott. (askanews) - I paesi occidentali "non nascondono il loro obiettivo di infliggere al nostro Paese una sconfitta strategica. Dirò direttamente che questi sono calcoli illusori, che possono essere fatti solo da coloro che non conoscono la storia della Russia e che non riescono a considerare la coesione, l'unità e la forza di spirito del suo popolo da secoli". Lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin, nel corso dell'ultimo giorno di lavori del vertice dei paesi Brics a Kazan, in Russia.