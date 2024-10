Putin: le relazioni con l'Iran sono una priorità per la Russia

Roma, 11 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato i colloqui con il suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian nella capitale del Turkmenistan, Ashgabat.

"Le relazioni con l'Iran sono per noi una priorità e si stanno sviluppando con molto successo", ha dichiarato il presidente russo. "Lavoriamo attivamente insieme sulla scena internazionale e le nostre valutazioni degli eventi in tutto il mondo sono spesso molto vicine", ha aggiunto.

I due leader si incontrano per la prima volta in un vertice regionale nel Paese dell'Asia centrale. Il Cremlino ha detto in precedenza che avrebbero parlato delle relazioni bilaterali e della situazione in Medio Oriente.