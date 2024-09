Putin: "Aspetto Xi Jinping al vertice dei Brics a ottobre"

Roma, 4 set. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di aspettare il suo omologo cinese Xi Jinping a Kazan, in Russia, nell'ambito del vertice dei Brics in programma dal 22 al 24 ottobre, auspicando un incontro bilaterale in questa occasione.

"Come concordato, stiamo aspettando il presidente cinese Xi Jinping al vertice dei Brics", ha ricordato.

"Propongo di tenere un incontro di lavoro bilaterale durante questi lavori", ha detto Putin durante un incontro con il vicepresidente cinese Han Zheng a Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo.