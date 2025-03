Pubblico e privato insieme per la sostenibilità nella Sanità e PA

Roma, 26 mar. (askanews) - Si è svolto a Villa Blanc a Roma il Convegno "Sostenibilità in azione nella Sanità e nella Pubblica Amministrazione: collaborazione tra pubblico e privato per un futuro migliore", organizzato da Siram Veolia, leader nell'ottimizzazione energetica e nella trasformazione ecologica, e Luiss Business School, da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità attraverso formazione e ricerca.

Accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione nella Sanità e nella Pubblica Amministrazione è una sfida cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità europei e nazionali. Per affrontarla, il settore pubblico e quello privato devono unire forze e competenze, sfruttando tecnologie innovative, nuovi modelli operativi e strumenti come il Partenariato Pubblico Privato. Siram Veolia è partner di riferimento in Italia di clienti pubblici e privati nel percorso di decarbonizzazione, attraverso interventi integrati di efficientemente energetico, produzione locale di energie rinnovabili, gestione della risorsa idrica e dei rifiuti speciali. Emanuela Trentin, CEO Siram Veglia, ha detto: "Noi siamo presenti in circa 13mila edifici e oltre 3mila edifici sanitari, presenti su tutto il territorio nazionale, quindi essere locali, vicino alla singola esigenza per noi è un fattore estremamente importante ma anche vincente".

Durante il dibattito è emerso il ruolo strategico della collaborazione pubblico-privato attraverso progetti che integrino energie rinnovabili, efficienza energetica e soluzioni digitali avanzate, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i servizi e ridurre le emissioni di CO . Cristiano Busco, Full Professor and Direttore Consulting & International Projects Luiss Business School, ha spiegato: "Per la Luiss Business School la sostenibilità è centrale perché diventa un punto di riferimento essenziale di tutti i nostri percorsi formativi, i nostri percorsi esperienziali. Noi siamo una società Benefit, quindi al centro del nostro statuto ci sono le tematiche di sostenibilità, con le quali ci relazioniamo con i nostri stakeholder, con i nostri portatori di interessi, con la nostra comunità di riferimento. Inoltre la sostenibilità è centrale nelle nostre attività di ricerca, che costantemente portiamo in aula nei percorsi formativi e in manifestazioni come quella odierna dove si parla di transizione, di sostenibile, e dove si parla di centralità delle tematiche di sostenibilità nella gestione d'impresa".