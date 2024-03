Protesta di Greenpeace a Bruxelles contro il summit sul nucleare

Roma, 21 mar. (askanews) - Protesta di Greenpeace a Bruxelles, mentre è in corso il vertice Ue sull'energia nucleare. Un attivista si è calato con una fune dal tetto dell'edificio che ospita il summit organizzato dall'Aiea, tenendo in mano un cartello con la scritta "Favola nucleare".

Il nucleare è stato per lunghi periodi un tabù a Bruxelles, come riflesso delle scelte di alcuni Stati dopo gli incidenti di Chernobyl e poi Fukushima, ma negli ultimi due anni l'atteggiamento è cambiato e il vertice è stato pensato per trasmettere il messaggio che può essere preso in considerazione per combattere il cambiamento climatico. Un approccio fortemente sostenuto dalla Francia, alfiere anche tecnologico del nucleare nel Vecchio continente. Rafael Grossi, a capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è uno dei principali sostenitori del nucleare come "fonte di energia pulita e affidabile".