Proteggere Criptova, nuova frontiera Blockchain e sicurezza

Roma, 11 gen. (askanews) - Cybersecurity, Privacy, Blockchain sono oggi settori fondamentali per le aziende e le persone. Un tema sentito, tanto che, secondo una recente ricerca, il 61% delle imprese, con più di 250 addetti, ha deciso di aumentare il budget per proteggersi. Giuseppe Schiralli è uno dei massimi esperti in materia , con la sua azienda, la Secupry, ha studiato un approccio moderno per gli scambi e la salvaguardia delle cryptovalute dei clienti: "In questo contesto in continua evoluzione e di mercati in salita e discesa -spiega- un nuovo pensiero sta emergendo come cambiamento nell'industria degli scambi digitali, Criptova. Questa Fintech exchange innovativa non solo offre un ambiente sicuro con KYC e affidabile per le transazioni e i portafogli, ma introduce anche un nuovo pensiero rivoluzionario che sta cambiando il settore. Le parole chiave sono sicurezza Finanziaria Decentralizzata".

Utilizzando le più recenti tecnologie di crittografia e protocolli di sicurezza avanzati, l'exchange protegge completamente le criptovalute degli utenti: "La sicurezza -afferma Schiralli- è la massima priorità di Criptova, consentendo agli investitori di operare con tranquillità e serenità. Come? Rendendo facile le complessità di una piattaforma estramente complessa, i prodotti di finanza decentralizzata avranno delle sicurezze maggiori . Ma non solo. Criptova ha anche un'integrazione di contratti intelligenti e l'uso della finanza decentralizzata (DeFi) a portata di tutti. Gli utenti possono insomma gestire in maniera semplice i prodotti e le proprie cripto".

Criptova ha inoltre diverse collaborazioni importanti, gli utenti potranno partecipare a diverse opportunità finanziarie decentralizzate: "A breve -conclude Schiralli- Criptova lancerà la proprio moneta, offrendo a tutti i clienti vantaggi esclusivi: un costo inferiore sulle commissioni, accesso a servizi innovativi e partecipazione a programmi di guadagno sempre più sicuri. Criptova incentiva la sicurezza e la semplicità, combattendo il pensiero truffaldino di altri progetti ,dando delle possibilità in più ai clienti di guadagnare. Siamo cioè una Fintech che vuole cambiare il mondo digitale in totale sicurezza".

L'obiettivo dunque è quello di proteggere il perimetro di rete dell'azienda e di farlo bloccando l'accesso a malintenzionati: "Ma non basta -ricorda Schiralli. Un buon lavoro passa anche attraverso il filtraggio della navigazione e il controllo degli accessi degli utenti interni. Gli hacker spesso attaccano i portafogli dei clienti, ed è per questo che occorre effettuare verifiche a 360 gradi.

Necessario dunque una valutazione innovativa che vada a proteggere l'intera rete di clienti da frodi,ma che guardi anche a possibili sviluppi su diversi fronti. La nuova frontiera per il 2024 parla di blockchain e di sicurezza finanziaria decentralizzata: "La sicurezza della blockchain -spiega Schiralli- ha bisogno di un sistema completo di gestione dei rischi relativi ad attacchi frodi o truffe nel corso delle possibili transazioni. Principi di crittografia, decentralizzazione e consenso ne garantiscono l'attendibilità. Un settore nel quale ci siamo specializzati e che, a partire dal prossimo anno, vedrà la nascita di prodotti al passo con i tempi. Una scelta di cui siamo fieri e che ci proietta ormai verso il futuro. In nome di un principio fondamentale, la protezione dei nostri clientie dei loro portafogli".