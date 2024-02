Francoforte, 5 feb. (askanews) - Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Francoforte per protestare contro AfD (Alternativa per la Germania). Prosegue in Germania l'ondata di proteste contro il partito di estrema destra, dopo le rivelazioni, diffuse il 10 gennaio, dal sito d'inchiesta Correctiv su un presunto piano di espulsione di stranieri dal Paese, discusso dagli esponenti di AfD assieme ad altri estremisti a un incontro segreto.