Proposta morte assistita, Leadbeater: dare scelta e dignità ai malati

Londra, 29 nov. (askanews) - I parlamentari britannici hanno iniziato a discutere la proposta di legge della deputata laburista Kim Leadbeater che consente di aiutare alcuni malati terminali a morire, un voto dall'esito incerto che ha acceso il dibattito nel Regno Unito.

Parlando alla Camera dei Comuni, la deputata ha affermato che la sua proposta, valida per l'Inghilterra e il Galles, dovrebbe dare "scelta, autonomia e dignità" ai malati terminali con sei mesi o meno di vita. Ha sottolineato che la proposta è regolata da "criteri molto severi".

I pazienti dovranno essere in grado di esprimere una scelta informata e di prendere da soli la sostanza che causerà la loro morte. Due medici e un giudice dovranno dare il loro consenso.

"Siamo molto chiari -ha detto - il titolo della proposta di legge è adulti malati terminali. Non si tratta di persone disabili. Non si tratta di persone anziane, come qualcuno ha detto. I criteri sono molto, molto chiari".

"Sono rimasta stupita dal numero di persone che mi hanno contattata per raccontarmi dei loro cari malati terminali che si sono lasciati morire di fame per disperazione, una cosa che richiede molto più tempo di quanto si possa immaginare e che è semplicemente orribile per tutti i soggetti coinvolti, e che attualmente è legale e i medici sono tenuti ad assistere il paziente in questo processo agonizzante. Come possiamo permettere questo e non una morte assistita compassionevole e umana?" ha aggiunto.